Kādi vitamīni nepieciešami topošajai māmiņai un gaidāmajam mazulim?

Kādi vitamīni, mikroelementi un minerālvielas nepieciešamas sievietei stāvoklī?

C vitamīns - spēcīgs antioksidants, kas pasargā ķermeņa šūnas no noārdīšanās, palīdz imūnsistēmas veidošanā, kā arī palīdz ķermenim uzņemt dzelzi. Tiek uzskatīts, ka sievietei grūtniecības laikā nepieciešams uzņemt 85 miligramus C vitamīna diennaktī - to viegli panākt, uzturā lietojot dažādus augļus un dārzeņus.