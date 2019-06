Harkovā ukraiņu nacionālisti nogāž pieminekli padomju maršalam Žukovam

1940.gadā Žukovs vadīja Besarābijas un Ziemeļbukovinas okupāciju, 1941.gadā viņš bija PSRS aizsardzības tautas komisāra vietnieks un bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks, no 1942. līdz 1945.gadam - aizsardzības tautas komisāra pirmais vietnieks un bruņoto spēku virspavēlnieks. No 1953. līdz 1955.gadam Žukovs bija PSRS aizsardzības ministra vietnieks, bet no 1955. līdz 1957.gadam - PSRS aizsardzības ministrs.