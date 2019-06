Diagnoze: migrēna. Slimība, kas piespiež rūpēties par savām pamatvajadzībām

Migrēna ir neparedzama, un bieži vien ir grūti noteikt, kas tieši veicinājis migrēnas lēkmi. Tā var sākties jebkurā brīdī, tomēr daži cilvēki ir vairāk pakļauti migrēnas lēkmēm nekā citi. To nosaka migrēnas sāpju slieksnis - jo zemāks slieksnis, jo lielāks risks migrēnas lēkmei. Tā saucamie ierosinātāji jeb trigeri piedalās šajā procesā un veicina lēkmes sākšanos. Migrēnas trigeri nav visiem vienādi, bieži vien tā ir vairāku trigerfaktoru summa, piemēram, miega trūkums, menstruācijas, izlaista ēdienreize. Reizēm galveno ierosinātāju nav iespējams noteikt, un daļu no tiem ir teju neiespējami mainīt, ja trigeri nav no mums atkarīgi - piemēram, klimats, laika maiņas.