Kā ārstēties grūtniecei, ja piemeklējusi slikta pašsajūta vai slimība?

“Zāļu iedarbība uz augli tiek pastāvīgi pētīta, un to ietekme var būt ļoti atšķirīga – sākot ar drošiem medikamentiem, kuri neietekmē augļa augšanu un attīstību, līdz medikamentiem, kuru negatīvās ietekmes risks nav precīzi apzināts vai pat ir pierādīts. Tāpēc ir definētas medikamentu drošuma kategorijas – A, B, C, D, X –, pēc tām var noteikt, cik droši ir lietot medikamentu grūtniecības laikā. Jāņem gan vērā, ka drošības klasifikācija ir pieejama tikai daļai medikamentu, jo ētisku apsvērumu dēļ daudzām zālēm nav veikti klīniskie pētījumi par to ietekmi uz augļa attīstību. Medikamentu izvēlei grūtniecības laikā jābūt apzinātai, rūpīgi pārdomātai un izvērtētai,” skaidro farmaceite.