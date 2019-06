Lielākā daļa studējošo paļaujas uz ģimenes finansiālo atbalstu, liecina aptauja

Tā, piemēram, lai kļūtu par IT speciālistu, kas ir viena no populārākajām jauniešu izvēlēm, nepieciešami no 2000 līdz 3600 eiro gadā. Lai apgūtu mediķa profesiju, var nākties šķirties no vairāk nekā 3000 eiro gadā, un, tā kā mācību ilgums ir seši gadi, kopumā profesijas apgūšana izmaksā teju 20 000 eiro.