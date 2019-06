Veselīgām attiecībām - cik tālu būtu jādzīvo no vecāku mājas

Iegādājoties mājokli, parasti pirmie un galvenie faktori, kurus apsveram, ir - mājokļa platība, tehniskais stāvoklis, tuvumā esošā satiksme, skolas, rajons un reizēm arī vecāku mājokļa tuvums. Amerikāņu kredītsaistību uzņēmums "Ally Home" ir aptaujājis 2000 respondentus un noskaidrojis, kādam ir jābūt attālumam starp ģimeņu mājokļiem. Respondenti teju vienbalsīgi atzina, ka dzīvošana ar vecākiem vienā mājā vai pat ielā pavisam noteikti rezultēsies ar negaidītiem apciemojumiem, pārāk biežu laika pavadīšanu ar ģimeni un arī kontroli. Tas gan nenozīmē, ka jaunākie ģimenes pārstāvji nemīl savus vecākus un vēlas no tiem distancēties, taču papildu distance palīdzēs ieturēt kvalitatīvas un mierpilnas attiecības starp bērniem un vecākiem.

Aptaujā paši jaunākie respondenti - no Z paaudzes jeb 2000. gadu sākumā dzimušajiem 64% apgalvoja, ka vecāku un bērnu mājokļu attālumam ir būtiska nozīme. Līdzīgs rezultāts bija mileniāļiem jeb 90. gados dzimušajiem, no kuriem 63 apgalvoja to pašu. Teju tāds pats rezultāts ir arī vecākās paaudzes respondentiem - 64% apgalvoja, ka, lai arī ļoti mīl savus bērnus, nepriecātos par dzīvošanu kopā ar tiem.