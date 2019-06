LDz sācis jaunu drošības kampaņu - Dziesmu iemācies, no vilciena izglābies!

SIA “LDz Cargo” dīzeļlokomotīves vadītājs Mārcis Čerpinskis uzsver: “Vilciens var piezagties nepamanīts, piemēram, vēja virziena dēļ, un diemžēl to nevar sadzirdēt. Arī sniegputeņa laikā vilcienu nevar ne sadzirdēt, ne saredzēt, un nelaimes gadījumu risks krasi palielinās. Situācijā, kad redzam cilvēku uz sliedēm, vienīgais, ko varam darīt, ir dot skaņas signālu, un tad viss atkarīgs no tā, kāds tas cilvēks ir. Ja apstājas – ir labi, ja turpina iet, tad jālieto pēkšņā bremzēšana. Pagājušajā gadā vilciena mašīnisti bijuši spiesti strauji bremzēt 96 reizes un no negadījuma tas ļāva izvairīties 66 gadījumos. Lai apturētu piekrautu kravas vilcienu, ir jānobrauc aptuveni 1 kilometrs jeb 3-4 minūtes. Protams, kilometra attālumā cilvēku pamanīt nav vienkārši, līdz ar to visbiežāk vilciena un cilvēka vai auto sadursmes sekas ir traģiskas un letālas. Tajā brīdī sajūtas nav labas. Vienīgais, ko vari darīt, ir gaidīt un skatīties, kas notiks. To visu, protams, mašīnists paņem līdzi uz mājām, izspēlē dažādos scenārijus galvā, un visi scenāriji beidzas vienādi.”

Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīgs, ārkārtas situāciju gatavības nodrošinājuma nodaļas vadītājs Juris Raudovs skaidro: “No personīgās pieredzes runājot, šādās negadījuma vietās praktiski nav ko glābt. Statistikā no šādiem izsaukumiem šogad kopumā ir bijuši 9 bojāgājušie, kā rezultātā, ierodoties nelaimes gadījuma vietā, protams, ir psiholoģiski ārkārtīgi smagi redzēt, ka dažādas cilvēka ķermeņa daļas ir izmētātas pa dzelzceļa sliedēm, smadzeņu fragmenti redzami uz lokomotīves. Tā tiešām ir, un, ja cilvēks neievēro šos priekšnosacījumus, par kuriem runājam ikdienā, varu teikt tikai to, ka viņš pats sev ir izvēlējies šo likteni. Mēs varam tikai ierasties negadījuma vietā un darīt to, kas mediķiem jādara, taču mums pēc tam ar pieredzēto ir jāsadzīvo tālāk. Galvenais, manuprāt, ir mums visiem vērst sabiedrības uzmanību uz šādiem aicinājumiem būt piesardzīgiem. Tieši tāpat arī mums pašiem ir jāatceras, ka mūsu tuvinieki gaida mūs mājās un katrā situācijā ir jābūt drošiem par to, ko darām.”