Kas tev jāzina par kukaiņu kodumiem un dzēlieniem!

Sāpīgi kož un asinis sūc sīvā muša. Tā ir nedaudz lielāka par parastajām istabas mušām un ar spēcīgu dūrējsnuķi. Sīvā muša ir ļoti ātra, no tās kodieniem pumpas parasti nemetas. Sāpīgi kož arī dunduri, jo to snuķis ir masīvs un spēcīgs. Turklāt dundurs dur, kur pagadās, tad tiek skarti nervu gali, un cilvēks nespēj to nepamanīt. Taču no dunduru kodieniem alerģijas parasti nav.