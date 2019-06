Peugeot 2008 jaunajā paaudzē ieguvis arī elektrisku versiju

e-2008 uzstādītais elektromotors attīsta apaļus 100 kilovatus jeb 136 zirgspēkus, bet tā maksimālais griezes moments, kas tiek sasniegts jau no pirmā apgrieziena, ir 260 Nm. Enerģiju elektromotoram nodrošina 50 kWh akumulators, un ar vienu tā uzlādēšanas reizi pietiek, lai nobrauktu 310 kilometrus (atbilstoši WLTP testa ciklam).

Kā jaunums un pat liels retums šajā segmentā ir aprīkojums un braukšanas palīgsistēmas, kas ir aizgūtas no augstāko segmentu modeļiem. To vidū ir:

- Drive Assist plus palīgsistēma, kas paver ceļu daļēji autonomai braukšanai. Tas apvieno joslā noturēšanas palīgsistēmu, kura brīdina par neapzinātu izbraukšanu no joslas, un adaptīvo kruīza kontroli ar Stop & Go funkciju astoņu pakāpju automātiskajai pārnesumkārbai.