FKTK brīdina "Meridian Trade Bank"

FKTK informēja, ka attiecīgā regula paredz, ka kredītiestāde neiesaistās riska darījumā ar klientu vai ar savstarpēji saistītu klientu grupu, ja šāda darījuma vērtība pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme, pārsniedz 25% no tās atbilstošā kapitāla. Ja klients ir iestāde vai savstarpēji saistītu klientu grupā ir viena vai vairākas iestādes, šī vērtība nedrīkst pārsniegt 25% no iestādes atbilstošā kapitāla vai 150 miljonus atkarībā no tā, kura summa ir lielāka, ar nosacījumu, ka riska darījumu vērtību summa pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme, ar visiem saistītajiem klientiem, kas nav iestādes, nepārsniedz 25% no iestādes atbilstošā kapitāla.