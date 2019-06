Cēsīs no jūlija siltumenerģijas tarifs samazināsies par 2,7%

Līdz ar kurināmā izmaksu samazinājumu, SIA "Cēsu siltumtīkli" SPRK iesniedza pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Regulatora padome, izvērtējot noteiktos tarifus un to pamatojumu, atzina, ka tie atbilst SPRK metodikai. Līdz ar to gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 1.jūlija būs 60,58 eiro par MWh, kas ir par 2,7% mazāk, salīdzinājumā ar spēkā esošo gala tarifu.