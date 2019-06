Pirmajā diskusijā par staciju modernizāciju definē iedzīvotājiem aktuālākos jautājumus

Diskusijas laikā izskanēja viedokļi un ieteikumi par drošu velonovietņu uzstādīšanu stacijās un pieturas punktos, kas būtiski atslogotu Rīgu no transporta, tādā veidā arī uzlabojot vides stāvokli galvaspilsētā. Tāpat tika izteikts priekšlikums dzelzceļa nodalījuma joslā atsevišķos posmos izveidot veloceliņus. Daloties pieredzē par situāciju Nīderlandē, pilsētplānošanas entuziasts Viesturs Krūmiņliepa uzsvēra, ka šajā valstī lielākās aktivitātes ikdienā notiek ap dzelzceļa stacijām, kur ir izveidota piemērota infrastruktūra gan velo, gan auto transportam.

Līdz šim saņemtās un arī daļa no diskusijā izskanējušajām idejām jau ir paredzētas staciju modernizāciju projektā. LDz ir izstrādājis priekšnoteikumus, kas projektētājam ir jāņem vērā – stacijas infrastruktūra un aprīkojums jāprojektē, ievērojot universālā dizaina principus, jānodrošina ērta un droša pārvietošanās pa gājēju pāreju personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī personām ar bērnu ratiņiem un velosipēdiem, staciju dizainā ir jāievēro LDz korporatīvā tēla principi un tām ir jābūt vienotā stilā, jāizveido elektroautomobiļu uzlādes vieta un citas prasības.

Tuvāko gadu laikā ir plānots modernizēt publisko infrastruktūru trīs virzienos – no Rīgas līdz Jelgavai (“Atgāzene”, „BA Turība”, „Tīraine”, “Baloži”, “Jaunolaine”, “Dalbe”, “Cena”, “Ozolnieki”), no Torņakalna līdz Tukumam II („Priedaine”, „Jaundubulti”, ”Kūdra”, „Ķemeri”, ”Milzkalne”, “Tukums-I”, “Tukums-II”) un no Zemitāniem līdz Skultei (“Zemitāni”, „Brasa”, „Vecāķi”, “Kalngale”, “Carnikava”, “Pabaži”, “Saulkrasti”).