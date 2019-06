Kā neuzņemties par daudz? Neciest no tā, ka ir tik grūti atteikt.

· Īpaši grūti atteikt ir tuvam cilvēkam, draugam, radiniekam. Tomēr, arī tad tas būs labākais, ja godīgi atzīsi – šobrīd es to nevaru. Ja atteikums nav tava stiprā puse, vari tam sagatavoties – uzraksti sakāmo, īsi un lakoniski uz papīra, iemācies to no galvas, vari pat norunāt spoguļa priekšā. Tad jutīsies drošāk un pārliecinošāk par to, un līdz ar to būs arī vieglāk pateikt. Varbūt ērtāk un drošāk ir atteikt, piezvanot pa telefonu?