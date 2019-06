Demokrāti: Millers ASV Kongresā liecinās 17.jūlijā

"Amerikāņi vēlas dzirdēt tieši no īpašā prokurora, lai varētu saprast, ko viņš un viņa komanda ir izvērtējuši, atklājuši un noteikuši saistībā ar Krievijas uzbrukumu mūsu demokrātijai, ar to, kā [prezidenta Donalda] Trampa kampaņa pieņēma un izmantoja šo palīdzību, to, kā prezidents Tramps un viņa partneri lika šķēršļus šī uzbrukuma izmeklēšanas ceļā," kopīgā paziņojumā apliecināja Nadlers un Izlūkošanas komisijas priekšsēdētājs Ādams Šifs.