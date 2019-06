"Draugiem Group" uzņēmums noslēdz sadarbības līgumu ar telekomunikāciju milzi AT&T

‘’Mēs esam globāls spēlētājs, tāpēc "Vendon" risinājumiem jādarbojas jebkur pasaulē. Automatizēta datu ievākšana no kafijas un tirdzniecības automātiem ļauj paredzēt iespējamās problēmas un tās novērst jau laikus, tādējādi izvairoties no negaidītiem bojājumiem, kā arī sniedz informāciju par produktu daudzumu automātos un to apkalpošanas vēsturi. Potenciālais laika un finansiālais ietaupījums, salīdzinot ar manuālo apkalpošanu, ir milzīgs,’’ stāsta "Vendon" vadītājs Kristiāns Vēbers.