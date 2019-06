Nodokļu sloga dēļ varētu slēgt 738 restorānus; to slēgšana valstij izmaksātu vismaz 20 miljonus eiro

"Pieņemsim, ka VID drastisko kontroles pasākumu rezultātā visi nozares spēlētāji sāk maksāt oficiālas algas. Lai to izdarītu pie esošā nodokļu regulējuma, restorāniem būs nepieciešams pacelt cenas vismaz par 23%. Savukārt cenu celšana novedīs pie pārdošanas apjomu krituma vismaz par 38% un situācijas, ka visiem restorāniem klientu nepietiks. Attiecīgi - daļa no restorāniem būs spiesti slēgt savu biznesu un atlaist darbiniekus. Nozare strādās pilnīgi "baltajā" režīmā, bet cena, ko nozare par to samaksās būs graujoša," uzsvēra Jenzis.