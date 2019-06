Pirmo reizi vēsturē izdevies ierakstīt ārkārtīgi reta vaļa dziesmu

Pētnieki savāca ilgtermiņā iegūtos datus no skaņas ierakstītājiem un atkal pamanīja savādo dziesmu. Veselus septiņus gadus zinātnieki nespēja apstiprināt skaņas izcelsmes avotu, tomēr 2017. gadā viņiem tas izdevās. Proti, pētniekiem izdevās vienu no dziesmās noklausīties reālajā laikā. Ņemot vērā, ka ir iespējams saņemt skaņu no līdz par četrām iekārtām reizē un pavērst signālu virzienā uz tā avotu, zinātnieki izveidoja trijstūri un atrada vali, kurš skandēja ierakstā dzirdamo dziesmu. Tas izrādījās vaļu tēviņš.