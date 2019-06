Kurš nodzeras: Gobzema izteikumi par alkoholismu neatbilst patiesībai

Atbalstu nodokļa samazināšanai tribīnē devās izteikt pie frakcijām nepiederošais deputāts Aldis Gobzems. Viņš norādīja, ka izmaiņas kopumā atbalsta, jo uzskata Latvijas kopējo nodokļu slogu par pārāk lielu, un pauda viedokli, ka alkoholisma problēmu nevar novērst ar akcīzes nodokļa likmes izmaiņām, jo “nodzeras jau ne jau tie, kas lieto visdārgāko alkoholu, nodzeras tie, kas lieto to lēto – kontrabandu un tamlīdzīgi”.

Jānorāda, ka Veselības indekss ir aptauja jeb pašvērtējums, nevis, piemēram, ārstniecības iestāžu dati par alkoholiķu ārstniecību. Slimību profilakses un kontroles centra un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) rīcībā nav informācijas, kas ļautu saprast, cik lielā mērā alkoholisms saistāms ar ienākumiem. Taču CSP dati liecina, ka neatkarīgi no nopelnītās naudas iedzīvotāji gadu no gada alkoholam un tabakai vidēji atvēl 3 – 5% ienākumu.

Ātrāk atlabt motivē arī stabils darbs un ģimenes atbalsts. “Līdz ar to varbūt mēs mazāk redzam sekas, bet atkarības diagnoze ir tā pati,” pauž Skaida. “Mēs redzam alkohola psihozes no labiem viskijiem, no labiem konjakiem un labiem šņabjiem.”