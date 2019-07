Kāpēc augi Černobiļā neiet bojā no vēža?

Ja cilvēki vai dzīvnieki saņemtu to radiācijas daudzumu, ko saņēma augi viskritiskākajās teritorijās, tiem nebūtu nekādu izredžu izdzīvot. Tāpēc rodas jautājums – kāpēc augi ir tik izturīgi pret radiāciju? Atbildi izdevumā "The Conversation" sniedz biologs Stjuarts Tomsons.

Tātad, lai atbildētu uz šo jautājumu, vispirms ir nepieciešams saprast, kā radiācija no kodolreaktora ietekmē dzīvās šūnas. Černobiļas radioaktīvais materiāls ir nestabils, jo nemitīgi izdala daļiņas un viļņus, kas sagrauj šūnu struktūras vai rada reaktīvas ķimikālijas, kas uzbrūk šūnu mašinērijai.

Lielākā daļa šūnas bojājuma gadījumā spēj atjaunoties, tomēr šūnu DNS ir izņēmums. Lielāka apstarojuma gadījumā DNS tiek sakropļots un šūna mirst. Mazāks radiācijas līmenis var izraisīt mazākus bojājumus mutāciju formā, ietekmējot to, kā šūna funkcionē, piemēram, liekot tai kļūt par vēža šūnu, kas nekontrolējami dalās un izplatās pa visu ķermeni.

Dzīvniekiem tas, lielākoties, nozīmē nāvi, jo to šūnas un sistēmas ir ļoti specializētas un neelastīgas. Dzīvnieku bioloģija ir kā sarežģīta mašīna, kurā katrai šūnai un orgānam ir sava vieta un funkcija, turklāt visām mašīnas daļām ir jāsadarbojas, lai indivīds varētu izdzīvot. Cilvēks, piemēram, nespēj dzīvot bez smadzenēm, plaušām vai sirds.

Savukārt augi, salīdzinoši ar mums, ir attīstījušies daudz elastīgāki un organiskāki. Ņemot vērā, ka augiem ir nekustīgs dzīvesveids, tiem nekas cits neatliek, kā pielāgoties apkārtējās vides apstākļiem. Augiem nav noteiktas struktūras kā dzīvniekiem. Augu šo struktūru rada atkarībā no apstākļiem. Vai nu tie izdzen garākas saknes, vai garāku kātu, platākas lapas utt.

Atšķirībā no dzīvnieku šūnām gandrīz visu augu šūnas spēj dalīties, izveidojot jaunas šūnas neatkarīgi no tā, kādas ir vajadzīgas augam. Tieši tāpēc dārznieki spēj no sīkas auga daļas izaudzēt pavisam jaunu augu.