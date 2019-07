Par “Mellužu pansionātu” dēvē graustu kompleksu Jūrmalā, Mellužos. Vieta, kas tagad vairāk līdzinās Černobiļas kodolkatastrofas skartajai Pripjatas pilsētai, kādreiz bija dzīvības pilna oāze, kur dzīves īpašos mirkļus piedzīvoja atpūtnieki gan no Latvijas, gan no bijušās Padomju Savienības valstīm.

Manā bērnībā šeit pārsvarā dzīvojās bērni un viņu vecāki no Rīgas, kā arī bijušās Padomju Savienības valstīm: Krievijas, Baltkrievijas u.c. Toreiz (un arī tagad) es dzīvoju mājā, kas ir tieši iepretī pansionātam. Arī šodien, ejot garām šai pagātnes liecībai, skatos uz nu jau pussagruvušām mājiņām, atceroties, ka, lūk, šeit dzīvoja Ļuba ar ģimeni, bet aiz viņas kotedžā, lielā dzīvojamā korpusā - pansionāta direktore.

Šī vieta man – mazajam cilvēkam (pansionāta uzplaukuma gados man bija vien 8-10 gadi) – bija kā atsevišķa pasaule. Tā kā pansionāts bija netālu no manām mājām, vecāki neraizējoties laida spēlēties ar citiem bērniem, jo vienmēr zināja, kur es esmu.

Tas bija laiks, kad nevienam īsti vēl nebija mobilo telefonu. Ja nu vecāki vēlējās mani redzēt, bija vienkārši skaļi jāsauc vārdā. Vēl aizvien ar draugiem smejamies, atceroties manas omas allaž skaļo uzsaucienu “Iļjūšā, iģi kūšaķ!” (no krievu valodas - Iļja, nāc ēst!). Lai kurā pansionāta nostūrī es tajā brīdī būtu - vienmēr sadzirdēju.

Protams, kā jau visi bērni tajos laikos, spēlējām kariņu. Armijas lādiņu, bultu un ložu vietā mums bija čiekuri. Spēlējām arī paslēpes. To varēja darīt stundām ilgi. Visatjautīgākie slēpās tukšā teritorijā, kur kādreiz gribēja būvēt vēl divus korpusus. Pat pamatus bija uzbūvējuši, bet PSRS sabruka un milzīgs zemesgabals stāvēja tukšs. Turpat bija arī vieta ar lieliem betona blokiem, kas bija cits uz cita uzlikti. Šo improvizēto būvi mēs iesaucām par “tančiku” (no krievu valodas - tanks), jo vizuāli atgādināja tanku. Tā bija īpaša vieta, jo tur, slēpjoties no vecākiem, tika pamēģinātas pirmās cigaretes un sidrs.