"Latvijas dzelzceļš" neredz pamatu Linkaita ieteikumam

AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) neredz pamatu satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) ieteikumam ņemt piemēru no Lietuvas valsts dzelzceļa uzņēmuma "Lietuvos geležinkeliai", norādot, ka Lietuvas uzņēmums ir tikai reorganizācijas sākumposmā, bet LDz to noslēdzis jau pirms 12 gadiem.