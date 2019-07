Krievija kodolraķetes Eiropā izvietotu kā atbildi uz ASV raķešu izvietošanu

Vašingtona iepriekš paziņojusi par izstāšanos no Līgumā par vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu likvidāciju (INFT).

Līgums, kuru 1987.gadā parakstīja ASV un toreizējā Padomju Savienība, aizliedz no zemes palaižamās raķetes, kuru darbības rādiuss sasniedz 500 līdz 5500 kilometrus.

Vašingtona, kurai atbalstu pauduši arī tās sabiedrotie, uzskata, ka Krievija šo līgumu pārkāpusi, attīstot raķetes 9M729, kas saskaņā ar NATO klasifikāciju pazīstamas kā SSC-8. ASV bija devušas Krievijai laiku līdz 2.augustam, lai pakļautos līguma prasībām, pretējā gadījumā draudot izstāties no INFT.

Maskava šīs apsūdzības noliegusi un no savas puses paziņojusi par izstāšanos no līguma, apgalvojot, ka par to visa atbildība jāuzņemas ASV un tās sabiedrotajiem.