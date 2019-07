Horoskopi visai nedēļai

SKORPIONS Kādam Skorpionam diemžēl var uzrasties jauns konkurents, kurš tā vien vēlēsies ieņemt viņa vietu, nesmādējot tam arī neatļautas metodes. Tomēr, zvaigznes brīdina, neatbildi ar to pašu! Savā arsenālā izmanto tikai atļautus paņēmienus, jo tā izvairīsies no problēmām ar likumu un neuzkrausi lieku nastu savai sirdsapziņai. Mīlas dzīvē zināsi kā uzturēt kaislīgu, romantisku un vienlaikus draisku gaisotni.

STRĒLNIEKS Emocijas šonedēļ var sist augstu vilni, galvenokārt jau attiecībās ar laulāto. Centies neļaut pārlieku vaļu savai ugunīgajai dabai, rūpīgāk sekot sacītajam. Darba lietas centies norobežot no privātām būšanām, citādi no sarežģījumiem būs grūti izvairīties. Prieku sagādās visa veida radošās aktivitātes. Nav izslēgts, kāds no Strēlniekiem izlems apliecināt līdz šim apslēptas mākslinieciskās dotības.