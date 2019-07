Apsver vien lokālus risinājumus Rīgas "applūšanas" risināšanai spēcīgu lietavu laikā

Tāpat peļķes veidojas tādēļ, ka vairums no lietus ūdens kanalizācijas tīkliem ir būvēti pagājušā gadsimta 70.-80.gados, izmantojot sliktas kvalitātes cauruļvadus un būvdarbus veicot nepietiekošā vai pat zemā kvalitātē. "Līdz ar to lietus kanalizācijas tīkls ir novecojis, neatbilst mūsdienu prasībām un ir nepieciešams to atjaunot," sacīja Reinbahs.