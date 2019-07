Divreiz no cietuma izbēgušajam El Čapo prasīs piespriest mūža ieslodzījumu

"Liecības parāda, ka Sinaloas kartelis bija viena no ietekmīgākajām narkotiku kontrabandas organizācijām Meksikā un ka tā spēja pārņemt savā kontrolē plašas teritorijas Meksikā. Kartelis to panāca ar ārkārtēju vardarbību, tostarp nolaupīšanām, spīdzināšanu un slepkavošanu," paskaidroja prokuratūra.

Piektdien ASV prokuratūra paziņoja, ka vēlas piedzīt 12,7 miljardus dolāru no Gusmana. Viņa kartelim 25 gadu laikā bijuši 11,8 miljardu dolāru ieņēmumi no kokaīna tirdzniecības, 846 miljonu dolāru ieņēmumi no marihuānas tirdzniecības un 11 miljonu dolāru ieņēmumi no heroīna tirdzniecības, aplēsusi prokuratūra, norādot, ka tie ir tikai piesardzīgi aprēķini.