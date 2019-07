Kurš ir Latvijā labākais pavārs jeb pavāri sacentīsies par dalību pasaulslavenajā “Bocuse d'Or”

Konkursantu sniegumu vērtēs profesionāla un starptautiska žūrija: Jo Nilsens (Jo Nilsen) no Belģijas, Fransiāne Tartari (Franciane Tartari) no Anglijas, Aleksandrs Prokopovičs (Aleksander Prokopovich) no Krievijas, Dmitrijs Demjanovs, Emannuels Ville (Emannuelle Wille) un Pāvels Gurjanovs no Igaunijas, Jarmo Hūhtanens (Jarmo Huuhtanen) no Somijas, Jerts Klecke (Gert Kletzke) no Zviedrijas un Jērns Lī (Jorn Lie) no Norvēģijas.