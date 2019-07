"Brexit" premjers Boriss Džonsons: karjeras līkloči

Mejas "Brexit" nedienas turpinājās - nespējot piedāvāt tādu "Brexit" vienošanos, kas būtu pa prātam britu parlamentam, viņa atkāpās no amata. Konservatīvās partijas līderu balsojumā par nākamo līderu, kurš mantos arī premjera krēslu, uzvarēja Džonsons .

2016.gadā Džonsons pauda atbalstu Lielbritānijas izstāšanos no ES. Dienu pirms "Brexit" referenduma viņš paziņoja, ka tā ieiešot vēsturē kā "Lielbritānijas neatkarības diena".

Atrodoties amatā, Meja panāca "Brexit" termiņa pagarinājumu līdz 2019.gada 31.oktobrim. Otrdien Džonsons apņēmās līdz šim datumam panākt Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES.

Džonsona līdzšinējā rīcība vieniem raisījusi bažas, bet citiem cerību, ka valsts varētu izstāties no ES bez vienošanās, politiskajiem paktiem vai pat tikai tālāko sarunu vadlīnijām, norāda "The New York Times".