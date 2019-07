No neliela ģimenes uzņēmuma Benders izaudzis par lielu daudznozaru koncernu un jau daudzus gadus ieņem stabilas līderpozīcijas betona jumta dakstiņu tirgū visā Skandināvijā. Uzņēmums, papildus jumta segumu ražošanai, ļoti sekmīgi darbojas arī vairākās citās nozarēs – ražo betona bruģi, kāpnes un fasādes materiālus, audzē zirgus, attīsta īpašumus u.c. Lai arī ar ko Benders nodarbojas, viņu galvenais mērķis kopš dibināšanas brīža palicis nemainīgs - būt spēcīgam ģimenes uzņēmumam, kas izstrādā, ražo un pārdod konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus ar augstu kvalitāti celtniecības un inženiertehniskajās nozarēs.

Lūk, arī daži no populārākajiem iemesliem, kādēļ ēku īpašnieki iecienījuši šo jumta segumu!

Benders rūpnīcai sadarbojoties ar patērētājiem, arhitektūras, būvniecības un dizaina profesionāļiem, tiek radīti betona dakstiņi, kas ir ne vien funkcionāli, bet arī ļoti pievilcīgi. Benders betona dakstiņi pieejami 3 dažādos profilos. To, kura tipa dakstiņus izvēlēties, lielā mērā nosaka ēkas tēls un tās īpašnieka gaume.

No Latvijā pieejamajiem betona dakstiņiem, Benders piedāvā visplašākās krāsu izvēles iespējas. Pievilcīgā krāsu gamma ļaus pieskaņot savu dakstiņu jumtu jebkurai mājas fasādei. Lai nodrošinātu to, ka jumts ir kā lielisks ēkas akcents, uzņēmums savus betona dakstiņus piedāvā ar 4 veidu virsmas apstrādi:

Candor – dakstiņi ar glancētu virsmu, kas palīdz izvairīties no aļģu un sūnu veidošanās uz virsmas

Visos Benders betona dakstiņos jau ir izurbti skrūvju caurumi, kas atvieglo montāžu. Dakstiņu nelielais izmērs nodrošina to, ka materiāla atgriezumi ir ļoti minimāli. Tāpat dakstiņu montāžai nepastāv temperatūras ierobežojumi- tos var ieklāt jebkādos laikapstākļos.

Visi produkti tiek ražoti atbilstoši augstākajiem kvalitātes standartiem, tie tiek regulāri testēti, lai nodrošinātu, ka klienti vienmēr saņem dakstiņus, kas kalpo ilgi. Benders saviem pilnas komplektācijas jumtiem dod 30 gadu garantiju, bet betona dakstiņi ir pierādījuši savas izcilās funkcionalitātes īpašības un to kalpošanas laiks ir līdz pat 100 gadiem. Lai arī kādu formu, krāsu un virsmas apstrādes veida kombinācija tiek izvēlēta, Benders garantē, ka jumta funkcionalitāte un dizains ikvienu ēkas īpašnieku priecēs vēl ilgi, kā arī nodrošinās teicamu ekspluatāciju daudzu gadu garumā.

Skaists un labi funkcionējošs Benders dakstiņu jumts palielinās Jūsu mājas vērtību – tā ir ilgtermiņa investīcija. Svarīgi ņemt vērā, ka jumta seguma cena jāvērtē pēc ekspluatācijas ilguma. Tā piemēram – dārgāk pirkts jumts ilgtermiņā (piemēram, 30 gados) var izrādīties krietni lētāks. Tāpat jāņem vērā arī jumta kopējās izmaksas – ne vienmēr tas, kas lētāks kvadrātmetrā, būs tiešām izdevīgāks. Nevar aizmirst arī palīgmateriālu, jumta konstrukcijas, montāžas un ilgtermiņa apkopes izmaksas. Betona dakstiņu jumtam nav nepieciešama īpaša apkope. Tas ilgi kalpo un noveco cienījami. Ar laiku tas kļūst tikai skaistāks. Tieši tāpēc šāda jumta izvēle ir ļoti izdevīga un ekonomiski pamatota. Tāpat arī valdošais stereotips par to, ka betona dakstiņu jumtu mājai nevar likt, jo tas ir smags, visbiežāk ir nepamatots. Izpētot jumta konstrukcijas un to stiprību, nākas secināt, ka jumta konstrukcija pieļauj arī betona dakstiņu jumta seguma izmantošanu.

Jumts ir pakļauts negaisa, lietus, krusas un sniega ietekmei. Tāpēc ļoti svarīgi, ka jumts ir noturīgs gan pret laikapstākļiem, gan to ietekmē nerada troksni, kas traucētu ēkas iedzīvotājus. Betona dakstiņu jumts šīs skaņas ļoti labi absorbē. Tāpat šis jumta segums ir dabisks, elpojošs un to neapdraud kaitēkļi vai rūsa. Tā pamatsastāvā ir cements, smilts un krāsu pigments. Visi produkti ir videi draudzīgi. Benders bija viens no pirmajiem jumta segumu ražotājiem, kas saņēma ISO 14001 vides sertifikātu.