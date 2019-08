IKEA atsakās no plastmasas lojalitātes kartēm

“Mēs IKEA šķirojam atkritumus, izmantojam atjaunojamo resursu enerģiju, savā sortimentā atsakāmies no vienreizlietojamajiem plastmasas izstrādājumiem. Nu ir pienācis laiks arī lojalitātes programmai kļūt dabai un lietotājiem draudzīgākai – atsakoties no plastmasas, speram soli tuvāk klientiem ērtākiem digitālajiem risinājumiem. Daudzi IKEA klienti veikalā ierodas vairākas reizes gadā, taču daļa no tiem lojalitātes karti nenēsā līdzi. Tā kā aptuveni 70 procenti Latvijas iedzīvotāju lieto viedierīces, lielākajai daļai IKEA klientu karte vienmēr būs līdzi – telefonā,” stāsta I. Filipova. Digitālo karti “iPhone” telefonā varēs saglabāt lietotnē “Wallet”, savukārt “Android” telefonu īpašniekiem noderēs lietotne “WalletPasses”. Digitālo karti varēs saglabāt arī kā attēlu.