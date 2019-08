Nedēļa ASV: četras apšaudes ar 34 bojā gājušajiem un vairāk nekā 50 ievainotajiem

Viena no ASV drošākajām pilsētām

Pilsēta, kuras amatpersonas to regulāri pozicionē kā vienu no drošākajām pilsētām ASV, tika paralizēta sestdienas rītā, kad uzbrucējs atklāja uguni pilsētnieku iecienītā tirdzniecības vietā.

Ģimenes lielveikalā “Walmart” pirka bērniem skolas lietas pirms jaunā mācību gada, kas ASV sākas jau nākamnedēļ. Iepirkties veikalā bija ieradušies arī cilvēki no Meksikas.

Vismaz seši no nogalinātajiem ir Meksikas pilsoņi, septiņi no cietušajiem arī ir no Meksikas.