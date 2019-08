Uz Deglava tilta nepieciešamos papildu darbus vislētāk gatavs veikt tā pašreizējais remontētājs "Kauno tiltai"

Viņš informēja, ka Deglava tilta remonta remonta kopējās izmaksas iepriekš bija plānotas aptuveni četru miljonu eiro apmērā, taču jau sākotnēji bija paredzēta iespēja šo summu palielināt par maksimums 30%. Līdz ar to Reinbahs domā, ka pārprojektēšana un papildu darbi iekļausies iepriekš paredzētā finansējuma robežās - "šo četru miljonu ietvaros plus 30% no līguma".