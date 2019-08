Latvijā darbību sācis jauns Lietuvas biļešu tirdzniecības uzņēmums

Viņš piebilda, ka viena no "Tiketa" lielākajām priekšrocībām ir darbs Latvijas un Lietuvas tirgos, kas dod iespēju pasākumu rīkotājiem abās valstīs palīdzēt sasniegt auditoriju otrā valstī.

Saskaņā ar kompānijā sniegto informāciju, "Tiketa" ir viens no lielākajiem izklaides pakalpojumu sniedzējiem Baltijā. "Tiketa" ir Lietuvā lielākās izklaides uzņēmumu grupas "Seven Entertainment" daļa. "Seven Entertainment" apvieno sabiedrības, kas nodarbojas ar arēnu pārvaldīšanu, pasākumu organizēšanu un apkalpošanu, kā arī biļešu tirdzniecību.