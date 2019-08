Viedoklis: Dzīvojam "čakarēšanas aplī" jeb kādēļ latvieši sasniegtā vietā koncentrējas uz neiegūto

Kā liecina "Ferratum Bank" veiktais pētījums, Latvijā dzīves līmenis pēdējos gados pastāvīgi pieaug. Par to liecina arī vairāki pierādījumi: pie mums sarūk bezdarbs, palielinās cilvēku vidējie ienākumi, samazinās vides piesārņojums, pieaug to cilvēku skaits, kuri ieguvuši augstāko izglītību, mums ir viens no garākajiem apmaksātajiem dekrēta atvaļinājumiem pasaulē. "Ferratum Bank" vadītājs Latvijā Artis Bērziņš paudis viedokli, kādēļ latvieši sasniegtā vietā fokusējas uz neiegūto.