Dace Alpa: nedzerot es nezaudēju pilnīgi neko

Daloties ar savu pagātnes pieredzi, Dace atzīst, cik nepatīkami ir atskatīties uz pasākumu bildēm un saprast, ka lietotā alkohola dēļ no tiem atceras ļoti maz. Turklāt atmiņas zudumi alkohola iespaidā Dacei ir bijuši bieža parādība, tāpat arī situācijas, kad nākamā diena tika pavadīta ar sliktu pašsajūtu – gan fiziski, gan morāli. “Tad kāda jēga dzert? Es sapratu, ka nav,” atzīst Dace. Viņa alkoholu nelieto jau ilgu laiku un novērtē dzīvi “skaidrā” – visu atcerēties, nedarīt muļķības un pēcāk tās nenožēlot. Dace uzskaita daudz priekšrocību, kas nākušas līdz ar atteikšanos no iedzeršanas: “Es vienmēr varu stūrēt, man nav jāizguļ dzērums. Man nav problēmu no rīta piecelties un pavingrot, jo man nekad nav paģiru. Mani abi bērni ir ieņemti skaidrā un apzināti. Es ļoti bieži esmu vienīgā, kura nedzer alkoholu, un lepojos ar to! Man toč ir #spēkspateiktnē.”