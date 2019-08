"McDonald's" pēdējo piecu gadu laikā biznesa attīstībā Latvijā investējis 5,6 miljonus eiro

Viņš piebilda, ka "McDonald's" jubilejas gads sākās ar restorānu tīkla paplašināšanu un jauna restorāna atvēršanu iepirkšanās un izklaides centrā "Akropole" šā gada pavasarī. "Arī gada otrajā pusē plānojam vairākus "McDonald’s" darbībai un izaugsmei svarīgus notikumus, no kuriem viens no nozīmīgākajiem būs restorānu tīkla rekonstrukcijas un modernizācijas pabeigšana, nodrošinot vienu no inovatīvākajām restorānu vidēm Latvijā," norādīja Janevskis.