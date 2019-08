Svaigi spiestas sulas un smūtiji bērna uzturā: ar ko sākt?

Augļos atrodama gan glikoze, gan fruktoze. Fruktoze ir monosaharīds, kas dabiskā veidā ir sastopams augļos un medū. Pārtikas ražotāji plaši pielieto uzturā glikozes – fruktozes sīrupu, kas ir salds, saldāks nekā cukurs, un lēts. Līdz ar to šos cukurus lielā daudzumā uzņemam ar parastiem pārtikas produktiem, par to pat neiedomājoties. Rimi Bērniem eksperte Olga Ļubina aicina vecākus vērst uzmanību produktu sastāva etiķetei, lai ikdienā netiktu pārdozēts ne parastais cukurs, ne fruktoze (dienas deva pieaugušajam – 25 grami, bērnam no 2 līdz 7 gadu vecumam – 20 grami), jo tās pārmērīga lietošana uzturā veicinās tauku rezervju veidošanos un insulīna rezistenci.