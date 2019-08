Bažās par globālo ekonomiku pasaules akciju tirgi piedzīvo ievērojamus kritumus

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1171 līdz 1,1138 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2060 līdz 1,2056 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 106,74 līdz 105,78 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 92,64 līdz 92,38 pensiem par eiro.