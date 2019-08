Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveide Skultē varētu izmaksāt apmēram 90 miljonus eiro

"Šīs izmaksas ir plānotas, ieskaitot gāzesvada izbūvi, kas veido apmēram trešo daļu no izmaksām. Mēs paši neesam ieinteresēti strādāt arī kā gāzesvada operators, bet "Conexus" jau ir dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Viņiem ir visas licences, zināšanas un resursi, lai to darītu. Viņiem tas sanāktu daudz drošāk un efektīvāk izmaksu ziņā nekā mums. Turklāt, ja viņi to uzņemtos, mums samazinātos arī termināļa izveides izmaksas," stāstīja Unums.

"Turklāt Inčukalna dabasgāzes krātuves tuvums ir lieliska iespēja būtiski samazināt izmaksas, un izvēlētā termināļa atrašanās vieta ir maksimāli tuvu tam. Esam izvērtējuši vairākas iespējas, un izvēlētā šķiet labākā no izmaksu perspektīvas. Domājām arī par to, kā izvairīties no konfliktiem ar vietējiem iedzīvotājiem, tāpēc arī izvēlētā atrašanās vieta atrodas vairāk uz ziemeļiem no Skultes. Esam izvērtējuši vairākas iespējamās termināļa atrašanās vietas, un šī ir labākā gan no izmaksu efektivitātes, gan minimāla konfliktu riska viedokļa," skaidroja Unums.