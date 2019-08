Arhangeļskas slimnīcas ārstus nebrīdināja, ka viņiem būs darīšana ar radiāciju

Arhangeļskas apgabala slimnīcas ārsti nebija brīdināti par to, ka trīs Severodvinskas poligonā raķetes eksplozijā cietušie cilvēki ir bijuši pakļauti radioaktīvajam starojumam. Vienam no ārstiem, kurš sniedzis viņiem palīdzību, muskuļu audos tagad konstatēts radioaktīvā cēzija-137 nuklīds, vēsta The Moscow Times. Apmēram 60 slimnīcas darbiniekus tagad nogādās Maskavā, lai veiktu viņiem medicīnisko izmeklēšanu.