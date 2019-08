Samsung prezentē Galaxy Note10 un Note10+ viedtālruņus

Galaxy Note10 ir radīts tiem, kas veic vairākus darbus vienlaikus, jo šī ierīce ļauj viegli un ātri pārslēgties no vienas lietotnes uz citu. Galaxy Note10 ietilpst uzlabots S Pen irbulis, ar ko tekstā iespējams iezīmēt frāzes, pievilkt vai attālināt attēlu. Samsung Note viedtālruņos ar irbuli veiktos pierakstus var viegli pārvērst digitālā tekstā Microsoft Word, lai ar to turpinātu strādāt digitālā formātā. S Pen tālvadība darbojas 10 m attālumā no Galaxy Note10 viedtālruņa.