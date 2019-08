Baltijas ceļš no putna lidojuma. LTV korespondenta Aināra Ašaka atmiņās

Ar savu labu draugu, toreizējās Mežu ministrijas mežu ugunsgrēku uzraudzības inspektoru Aivaru Mežuli, aprunājos par ideju 23.augusta vakarā noīrēt no ministrijas pakļautībā esošās Civilās aviācijas helikopteru, lai nofilmētu reportāžu par šo akciju. Tā kā toreiz oficiāli to nevarēja noformēt, rīkojāmies pusnelegāli, jo gaisa telpa vēl atradās PSRS gaisa spēku pakļautībā. Ar mikroautobusu žurnālists Edvīns Inkens, Zviedrijas žurnālists Juris Kaža, kā arī operators Mārtiņš Andersons un es - Ainārs Ašais devāmies līdz Siguldai, kur mūs sagaidīja no Spilves lidlauka atlidojušais lidaparāts.