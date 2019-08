Latvijas reģionu iedzīvotājiem lielāki izdevumi par mājokli un pārtiku nekā Rīgas iedzīvotājiem

Tomēr, vērtējot mājokļa izdevumu kopsummu pret ģimenes vidējiem ikmēneša ienākumiem, mazākais mājokļa izdevumu slogs bija rīdziniekiem, bet augstākais - jēkabpiliešiem. Tas skaidrojams ar faktu, ka, lai arī Rīgā dzīvojošām ģimenēm nav pašas zemākās mājokļa izmaksas, ienākumi ir salīdzinoši augstāki, izmaksām kopā veidojot mazāku daļu no ikmēneša izdevumiem. Vienlaikus Valmierā mājokļa izmaksas ir vienas no augstākajām, tomēr, attiecinot tās uz vidējiem ienākumiem pilsētā, to īpatsvars drīzāk vērtējams kā vidējs attiecībā pret pārējām pilsētām (12,7%). Ventspilī izmaksu slogs ir vistuvākais Rīgai: ja galvaspilsētā par mājokli jāatvēl desmitā tiesa no ienākumiem, tad Ventspilī tie ir 11,5%.