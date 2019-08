Kā sagatavot bērna pirmo telefonu, lai tas būtu drošs?

Lietotņu izvēle

Viena no pirmajām darbībām ir lejupielādēt telefonā lietotnes, kas būs bērnam noderīgas sadzīvē un mācībās, kā arī vienoties par lietotņu lejupielādēšanas nosacījumiem un riskiem, ja bērns pats vēlas veikt šo procesu. Pēc tam ik pa laikam būtu vērts pārskatīt telefonā esošās lietotnes, lai pievienotu jaunas vai izdzēstu tās, kas tomēr netiek izmantotas.

Drošs telefons

Sagatavojot telefona pirmos uzstādījumus, ir vērts ar bērnu kopā izlemt, kādu no ekrāna bloķēšanas veidiem izvēlēties – PIN kodu, figūras zīmējumu, pirkstu nospieduma lasītāju vai citu iespēju. Galvenais – lai bērns jau no pirmā telefona lietošanas sāktu apzināties, ka šajā ierīcē esošie dati ir privāti un tie ir jāsargā no svešiniekiem.

SOS poga

Telefoni jau ražošanas procesā tiek sagatavoti, lai to pamatfunkcijas būtu pieejamas arī ārkārtas gadījumos, piemēram, palīdzības dienestiem iespējams piezvanīt arī no nobloķēta tālruņa vai aparāta, kurā nav ievietota SIM karte. Samsung viedtālruņiem ir iestrādāta SOS poga – trīs reizes pēc kārtas nospiežot ieslēgšanas pogu, ārkārtas kontaktu sarakstam tiek nosūtīta jau iepriekšsagatavota ziņa, atrašanās vieta, bildes no priekšējās un aizmugurējās kameras un trīs sekundes gari balss ieraksti, lai ārkārtas gadījumā tuvākajiem tiktu sniegta pēc iespējas plašāka informācija. Lai šī iespēja būtu pieejama, jāveic sekojošas darbības: telefona iestatījumos jāizvēlas papildus funkcijas, tad jāieslēdz SOS ziņas iespējamība, pievienojot vismaz vienu kontaktu. Eksperti iesaka pievienot divus vai vairāk adresātus, piemēram, mammu un tēti, palielinot iespēju, ka vismaz viens no viņiem pamanīs ziņu un nepieciešamības gadījumā varēs reaģēt.

Lietotnes drošībai

Viedtālruni iespējams savienot ar citām ierīcēm, tai skaitā ar vecāku telefonu, lai varētu sekot līdzi bērna atrašanās vietai, piemēram, mērojot ceļu no skolas līdz mājai. Ja bērnam gadās apmaldīties, vecākiem ir iespējams no sava telefona paskatīties, kur atvase atrodas un palīdzēt atrast ceļu vai satikt bērnu noteiktā vietā.

Ar bērniem ieteicams izrunāt, kādam nolūkam telefons ir paredzēts un kādas lietotnes lejupielādēt. Lai vecāki justos pilnīgi droši par sava bērna pavadīto laiku telefonā, ir pieejamas lietotnes, kas ļauj kontrolēt lietotņu lejupielādi, sekot līdzi atrašanās vietai, kādu saturu bērns telefonā redz un cik ilgu laiku pavada telefonā. Pieejamās lietotnes: FamiSafe Parental Control, Kaspersky SafeKids, MMGuardian Parental Control App For Parents Phone.

Navigācijas rīki

Tā kā bērni bieži vien labi pārzina viedtālruņa iespējas, būtu vērtīgi iemācīties orientēties kādā no navigācijas lietotnēm – google.maps, maps.me vai citā. Vecāki varētu ielikt marķieri kartē bērnam svarīgās vietās – mājās, skolā, pulciņa norises adresē un parādīt, kā no jebkuras vietas ar navigatora palīdzību turp nokļūt.

Meklētāja ierobežošana

Ņemot vērā, ka bērniem patīk izzināt un pētīt, viena no biežāk izmantotajām iespējām būs tieši meklēšana, kur ir iespējams netīšām nokļūt nevēlamās vietnēs. Jāatceras, ka Google un Play Store piedāvā iespēju pielāgot meklējamo saturu - jādodas uz lietotnes iestatījumiem, jāizvēlas vecāku kontroles režīms un, ievadot PIN kodu, tas jāaktivizē.

Savlaicīgi atjauninājumi

Lai pasargātu telefonu no vīrusiem un ļaunatūrām, kas var ietekmēt telefonā esošo datu drošību, ieteicams laikus veikt programmatūras atjauninājumus. Savlaicīgi rūpējoties par telefonu, ir iespējams pasargāt ne tikai sevi, bet arī savu kontaktu loku, jo vīrusi un nevēlamas programmas var pāriet no vienas ierīces uz citu. Samsung viedtālruņos ir iestrādāta drošības platforma Samsung Knox, kas pasargā viedtālrunī esošos datus no ļaunatūrām.

