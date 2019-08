Grēviņu ģimene aicina uz lielāko vārda dienas ballīti pilsētā

Ceturtajā “Rīgas Street Food garša” pasākumā, kas norisināsies rīt, 22. augustā, pilsētas iedzīvotāji un viesi tiek aicināti uz lielākajām vārda dienas svinībām – Toms Grēviņš ar ģimeni aicina uz dēla Everta vārda dienas ballīti Jaunajā Teikā. Gaviļnieks ir izvēlējies pūķu tematiku, un tam par godu īpašais vakara viesis ir neviens cits kā grupa Ewert and The Two Dragons.