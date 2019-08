"Latvijas pasts" par €1,8 miljoniem iegādājies "Pasta stacijas" pakomātu tīklu

Jautāts, kādi ir tālākie "Latvijas pasta" iecerētie attīstības plāni, Vilcāns stāstīja, ka "Latvijas pasta" pakomātu atklāšana ir tikai viens no posmiem. Turklāt pašreiz ir jau sākts iepirkums, lai uzstādītu arī āra pakomātus, un plānots, ka tie varētu sākt darboties nākamā gada pirmajā ceturksnī.

Pakomāti ar "Latvijas pasta" zīmolu pilnvērtīgi sāks funkcionēt šā gada rudenī, kad tajos būs iespējams saņemt klientiem adresētos sūtījumus no interneta veikaliem.

Pašreiz darījums ar "Baltcap" vēl nav noslēdzies un fonds turpina pakomātu nomaiņu vairākās vietās Latvijā - gan palielinot to kapacitāti, gan nomainot uz jaunākiem un modernākiem. Pašlaik pakomātu vidējā kapacitāte sasniedz 850 000 sūtījumus gadā. "Paralēli pakomātu nomaiņai mēs esam sākuši sarunas par to, kurās vietās un cik daudz kapacitāti vajadzētu palielināt. Tas daļēji tiks atrisināts, nomainot pret jaudīgākiem un modernākiem, - tur šī kapacitāte tiks palielināta. Pēc tam mēs lemsim par tīkla paplašināšanu," stāstīja Vilcāns, piebilstot, ka tīkla paplašināšana būs atkarīga no pieprasījuma.