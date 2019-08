Pasaulē dārgākā privātmāja - miljardieru sapnis vai baisas ambīcijas?

Savdabīgā ēka pieder Indijas elektroenerģijas magnātam Mukešam Ambani, kas ir arī ēkas pasūtītājs un attīstītājs. Ambiciozais biznesmenis savas privātmājas būvniecību noslēdza 2010. gadā un tās tapšanā iesaistīja divus arhitektu birojus no Austrālijas un ASV. Uzskatāms, ka ēkas izmaksas ir mērāmas divu miljardu dolāru vērtībā, taču, kā žurnālam "Forbes" atzina ēkas projektētāja, arhitektūras biroja "Hirsh Bedner Associates" pārstāvis, īstās izmaksas sasniedz pat trīs miljardus dolāru.

Tiesa gan, iemesls, kādēļ māja tiek kritizēta globālā mērogā, nav saistīts ar tās ekscentrisko dizainu, bet gan zemesgabalu. Teju 4600 kvadrātmetru plašais zemesgabals, uz kura šobrīd ir uzcelta Ambani privātmāja, 2005. gadā tika iegādāts no labdarības organizācijas par četriem miljoniem dolāru.

Turklāt situācija bija krietni piņķerīgāka - uzskatāms, ka labdarības organizāciju Ambani gandrīz vai aizdzina no zemes, nevis tā labprātīgi pārdeva savu īpašumu miljardierim.

Taču drīz vien visas apsūdzības tika atceltas. 2007. gadā Allahābādas pašvaldība norādīja, ka Antilia ir celta nelegāli, taču arī šīs apsūdzības Ambani izdevās novērst. Tālāk sekoja Indijas armijas aizrādījumi, ka Mumbajā nemaz nedrīkst būt ēkas ar helikopteru nolaišanās laukumiem, turklāt helikopteri pārkāpj pilsētas trokšņa piesārņojuma regulu. Savukārt vairāki vides dienesti ēkai aizrādīja par nelegāli būvētu autoparku. Pēc ēkas uzcelšanas pats Ambani pāris gadus nemaz neievācās savā namā, jo baidījās no "sliktas auras", vēsta portāls "The New Indian Express".