Stout Scarab jeb pasaulē pirmais minivens, kuru "neviens" negribēja

No 6. līdz 8. septembrim vienā no Anglijas karaļa Henrija VIII rezidencēm, Hemtptonkortas pilī, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Londonas, norisināsies ikgadējā vēsturisko automobiļu izstāde - konkurss. Tā būs reta iespēja klātienē aplūkot un novērtēt auto, ko var uzskatīt par pasaulē pirmo minivenu - Stout Scarab.