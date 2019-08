FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Nevērtē vīru pēc cepures. Ir tāds teiciens, un to zina daudzi, turklāt to tikpat labi var attiecināt ne tikai uz vīriem, bet arī automobiļiem. Par to reiz uz kāda autobāņa pārliecinājās sportisko ielas automobiļu Nissan 350Z un Porsche 911 GT3 vadītāji, kad bija sākuši tādu kā savstarpēju skriešanos, bet viņiem pa vidu iejaucās pirmās paaudzes Volkswagen Golf.