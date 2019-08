Rail Baltica un Rīgas lidosta - gaidāmas iespaidīgas pārmaiņas

Cauri Mūkupurvam , no Imantas līdz Rīgas robežai, tiks izveidots četru kilometru garš dzelzceļa uzbērums, kas tālāk pāries estakādē. Pa šo estakādi sliedes ies līdz pat Rīgas lidostai, kur tiks izveidota Rail Baltica stacija.

Lai nokļūtu no vilciena lidostā, ārpusē no stacijas ēkas nebūs jāiziet. Uz lidostu vedīs liels stiklots koridors, kas atradīsies otrā stāva līmenī. Aprēķināts, ka, lai ar vilcienu tiktu no centra līdz lidostai, būs nepieciešamas vien 12 minūtes.