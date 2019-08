Jau pirmdien tūkstošiem bērnudārznieku sāks mācības pēc jaunās kompetenču pieejā balstītās sistēmas

Mācību satura apguves norise un plānotie bērnam sasniedzamie rezultāti programmā norādīti trim pirmsskolas izglītības posmiem. Mācību programmā katram izglītības posmam atbilst aptuvens bērna vecums, proti, 1. posms atbilst - no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem, 2. posms - no 3 gadiem līdz 5 gadiem un 3.posms - no 5 gadiem līdz 6 gadiem.